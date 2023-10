Home

7 Ottobre 2023

Asfaltatura e riqualificazione marciapiedi per un tratto di via Gramsci

Livorno, 7 ottobre 2023 – Via Gramsci: asfaltatura e riqualificazione marciapiedi, i divieti in zona

Oltre all’intervento di manutenzione stradale straordinaria in corso in via della Padula; nel corso della prossima settimana l’ufficio Lavori stradali del Comune di Livorno provvederà all’asfaltatura e alla riqualificazione dei marciapiedi di un tratto della via Gramsci. Tratto che va dal semaforo all’incrocio con corso Amedeo/via Mentana fino al semaforo all’intersezione con viale Marconi.

È prevista:

la fresatura dei tratti maggiormente ammalorati della carreggiata;

realizzazione di uno strato di conglomerato bituminoso tipo “binder” e infine la stesa del tappeto di usura in asfalto “hard” ad alta resistenza;

Sistemazione dei chiusini con sostituzione di quelli danneggiati;

manutenzione del sistema di deflusso delle acque con controllo e pulizia delle caditoie.

Per quanto riguarda i marciapiedi, che attualmente presentano in alcuni tratti sconnessioni, avvallamenti e una “mostra” a protezione dei pedoni insufficiente; l’intervento prevede:

la demolizione fino a 20 cm della pavimentazione esistente compreso il sottofondo;

rimozione di alcuni tratti di cordolo in pietra;

posa di nuovi cordoli rettangolari in granito smussati alla punta compatibilmente con le soglie e i passi carrabili esistenti;

esecuzione del nuovo sottofondo costituito da una massicciata in pietrisco stabilizzato;

rifacimento del massetto in calcestruzzo e la realizzazione della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo “tappetino per marciapiedi” spesso 2 cm.

Gli attraversamenti pedonali non a norma saranno ricostruiti in ottemperanza alla normativa per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

I lavori partiranno lunedì 9 ottobre e dureranno un paio di settimane, salvo imprevisti e avverse condizioni meteorologiche.

Per la prima settimana (fino a sabato 14 ottobre) comporteranno una serie di modifiche alla viabilità, tra le quali il divieto di transito in orario di cantiere (8-19) nel tratto interessato di via Gramsci, eccetto residenti di via Francesco Chiusa e residenti del civico 83 di via Gramsci, che potranno transitare in senso unico alternato regolato da movieri, limitatamente al tratto compreso tra viale Marconi ed il civico 83. Al di fuori dell’orario di cantiere sarà ripristinato il transito, secondo l’ordinario senso di marcia.

Il divieto di sosta con rimozione forzata sarà invece in vigore 24 ore su 24, da corso Amedeo a viale Marconi.

Divieto di sosta con rimozione forzata 24 ore su 24 anche nel tratto di via Paoli compreso tra il civico 8 e l’intersezione con via Gramsci e nel tratto di via Paoli compreso tra via Battisti e via Gramsci, lato civici dispari. Quest’ultimo tratto di via Paoli sarà soggetto anche a divieto di transito per tutta la settimana 24 ore su 24, eccetto residenti, veicoli diretti alle rimesse interne e veicoli a servizio delle persone non deambulanti, che potranno circolare nei due sensi di marcia con senso unico alternato a vista.

Cartelli di preavviso saranno installati in piazza della Repubblica, via Mentana, viale Marconi e via Bonomo.

