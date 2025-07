Home

Cronaca

Aree pubbliche

Via Grande, 70% del restyling completato, Salvetti: “Cittadini apprezzano, a giorni l’inaugurazione della prima piazzetta dedicata alle grandi donne livornesi”

Aree pubbliche

21 Luglio 2025

Via Grande, 70% del restyling completato, Salvetti: “Cittadini apprezzano, a giorni l’inaugurazione della prima piazzetta dedicata alle grandi donne livornesi”

Livorno 21 luglio 2025 Via Grande, 70% del restyling completato, Salvetti: “Cittadini apprezzano, a giorni l’inaugurazione della prima piazzetta dedicata alle grandi donne livornesi”

Prosegue spedito il più grande progetto di riqualificazione del centro cittadino. Il restyling dei portici di via Grande è ormai vicino al traguardo: il 70% dei lavori è stato completato, mentre il restante 30% prosegue con tempi in linea con il cronoprogramma stabilito. A confermarlo è il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha espresso soddisfazione per l’andamento dell’intervento e per i riscontri positivi ricevuti dalla cittadinanza.

“Il più grande e articolato lavoro di riqualificazione del centro città procede verso la conclusione – ha dichiarato Salvetti –. I cittadini, osservando i risultati e l’immagine più complessiva della zona, stanno apprezzando l’intervento”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alle due aziende incaricate dei lavori, che, secondo il primo cittadino, hanno operato “con scrupolo e sensibilità nei confronti delle attività commerciali presenti sotto i portici e dei residenti”.

Non solo pavimentazione e recupero architettonico: nelle prossime settimane il progetto entrerà anche in una fase simbolica e culturale. Come annunciato dal sindaco, nei prossimi giorni verrà inaugurata la prima delle nuove piazzette pensate per valorizzare figure storiche cittadine, con una dedica speciale alle grandi donne di Livorno che hanno contribuito a rendere celebre la città nel mondo.

Un segnale concreto, dunque, non solo di recupero urbanistico ma anche di attenzione all’identità e alla memoria cittadina.

La foto è tratta dalla pagina Facebook del sindaco Luca Salvetti