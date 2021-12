Home

Via Grande, crollate lastre di marmo alla fermata dell’autobus

1 Dicembre 2021

Livorno 1 dicembre 2021 – Via Grande, crollate lastre di marmo alla fermata dell’autobus

Ieri pomeriggio intorno alle ore 15 accanto alla fermata dell’autobus in via Grande (Lato porto, altezza piazza Colonnella), sono cadute sul marciapiede delle lastre di marmo distaccatesi dalle colonne.

Non è la prima volta che accade una cosa simile, fortunatamente in quel momento non ‘cera nessuno, ma fosse accaduto di sabato nell’ora di punta la situazione molto probabilmente avrebbe avuto conseguenze molto diverse

Sul posto è intervenuta la polizia municipale che ha transennato l’area

