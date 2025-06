Home

Via Grande, il salotto di Livorno tra rifiuti sparsi e abbandoni, bombole del gas e materassi

5 Giugno 2025

“Il centro storico di Livorno dovrebbe essere il biglietto da visita per i croceristi. Invece è spesso una vetrina del degrado urbano”. A scriverlo è una cittadina, residente in città, che ha deciso di segnalare – con parole e fotografie – lo stato in cui versano via Grande e alcune delle vie limitrofe come via Piave e via IV Novembre. La sua lettera arriva all’indomani della pubblicazione di un articolo sull’inciviltà registrata in zona Provinciale Pisana, da cui ha preso spunto per denunciare una situazione altrettanto allarmante, ma nel cuore della città.

La segnalazione, inviata il 3 giugno, documenta con immagini e dettagli ciò che l’autrice osserva quotidianamente: cestini dei rifiuti trasformati in discariche improvvisate, bombole del gas abbandonate in strada, mobili gettati sui marciapiedi, sacchi di immondizia appoggiati agli edifici pubblici. In particolare, descrive una bombola del gas lasciata ai piedi di un cestino in via Grande, delimitata solo da un nastro bianco e rosso, e un’altra bombola abbandonata in via Piave, non ancora segnalata, quindi ancor più pericolosa.

A colpire di più è forse la terza foto, scattata davanti all’ufficio postale: un materasso, un appendiabiti, un cerchio di plastica e diversi sacchi della spazzatura giacciono appoggiati al muro, nel silenzio generale. “Sono stanca di fare segnalazioni”, scrive la residente, “perché anche se intervengono per ripulire, non si agisce mai all’origine del problema”.

Il riferimento è all’assenza di controlli reali e alla mancata identificazione dei responsabili. L’auspicio è chiaro; maggiori verifiche serali e notturne, anche in borghese, e l’applicazione delle sanzioni previste per l’abbandono illecito, oggi punibile penalmente anche per i cittadini.

Il 4 giugno, la donna ha inviato un aggiornamento: la postazione con la bombola del gas segnalata il giorno prima in via Grande è ancora lì, a oltre 24 ore di distanza. Le scatole di cartone che la circondavano sono state rimosse, ma; al loro posto rifiuti organici sparsi ovunque ed il gabbiano che banchetta. E naturalmente la bombola è rimasta ancora lì sul posto, evidentemente in attesa di essere trattata come rifiuto speciale. Un dettaglio che apre un ulteriore interrogativo: di chi è la competenza per la rimozione di questi oggetti pericolosi? E soprattutto, quanto tempo deve passare prima che vengano presi provvedimenti reali?

La riqualificazione dei portici di via Grande è in corso, ma a pochi passi dal cantiere il decoro urbano è un miraggio. Un contrasto che stride con l’immagine che la città vorrebbe offrire e con le promesse di rigenerazione del centro. Un problema che, come dimostra questa testimonianza, non è più tollerabile per chi il centro lo vive ogni giorno, tra speranza e rassegnazione.

