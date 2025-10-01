Home

Via Grande in festa, domenica 5 ottobre torna il mercato straordinario Fiva Confcommercio

1 Ottobre 2025

Livorno 1 ottobre 2025

Torna in città l’appuntamento con “Via Grande in festa”, il mercato straordinario della domenica organizzato da Fiva Confcommercio.

Il responsabile sindacale Confcommercio Gabriele Bilanceri: “Per l’intera giornata di domenica 5 ottobre, il cuore del centro cittadino si animerà con i banchi degli operatori provenienti dal mercato settimanale, che porteranno in via Grande abbigliamento, calzature, accessori, prodotti per la casa e tante occasioni per lo shopping”.

L’iniziativa, molto apprezzata da livornesi e visitatori, vuole dare nuova vitalità al centro e valorizzare il lavoro degli ambulanti, che ogni settimana contribuiscono all’offerta commerciale della città.

“Il mercato straordinario in Via Grande”, sottolinea il direttore Confcommercio Livorno Federico Pieragnoli, “è un’opportunità per tutti: per gli operatori ambulanti, che possono lavorare in un giorno festivo, e per i cittadini, che hanno a disposizione una giornata di acquisti e socialità all’aperto. Anche il commercio in sede fissa e i pubblici esercizi della zona beneficeranno di questa iniziativa. Ringraziamo il Comune di Livorno per il patrocinio”.

L’appuntamento è dalle 9 del mattino fino al tardo pomeriggio: un’intera domenica dedicata allo shopping in centro.