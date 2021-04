Home

Cronaca

Via Grande: Lancio di oggetti pericolosi dalle finestre, identificati 32 giovani

Cronaca

19 Aprile 2021

Via Grande: Lancio di oggetti pericolosi dalle finestre, identificati 32 giovani

Livorno 19 aprile 2021

Nella giornata di ieri, 18 aprile 2021, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante – della Questura di Livorno, in sinergia con operatori della locale Polizia Municipale; interveniva presso l’Hotel “Giappone Inn”, in Via Grande, dove venivano identificati n. 32 ragazzi

I 32 ragazziin precedenza, si sarebbero resi responsabili del lancio di oggetti pericolosi dalle finestre della summenzionata struttura ricettiva.

A seguito dell’identificazione dei soggetti coinvolti, in relazione agli ambiti di propria competenza; la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Livorno procederà nei termini di legge ad avviare il previsto iter per le contestazioni delle violazioni della normativa vigente, anche connesse all’inosservanza delle disposizioni emanate in materia di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin