Via Grande, lastre pericolanti accanto alla fermata dell’autobus (Foto)

10 Giugno 2021

Livorno 10 giugno 2021

Da una colonna di via Grande accanto alla fermata dell’autobus (altezza civico 198) si stanno staccando due lastre

A segnalare il pericolo un cartello scritto a mano e del nartro adesivo che fascia le due colonne in modo che nessuno ci possa passare in mezzo e rischi di essere colpito in testa dalla caduta di una lastra

A seguito della segnalazione di pericolo, questa mattina è intervenuta la polizia municipale per verificare la situazione per poi far procedere alla messa in sicurezza dell’area

Foto

