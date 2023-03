Home

Via Grande: paga il caffè e come “resto” ruba un cellulare, ladro ripreso dalle telecamere

19 Marzo 2023

Livorno 19 marzo 2023

Un uomo sui 45-50 anni è entrato al bar Dollino in via Grande ed ha ordinato e pagato un caffè, poi lo ha sorseggiato con calma poi la barista è uscita dal locale per recarsi ai tavolini esterni lungo i portici a prendere un’ordinazione. E’ in quel momento che l’uomo approfittando del momento, ha preso “come resto” un cellulare che era dietro il bancone. Dopo essersi impossessato del telefono è uscito come se nulla fosse dall’attività commerciare. Quello che però il ladro non sa e che è stato ripreso dalle telecamere del locale. Se pensava di averla fatta franca ora dovrà fare i conti con il suo volto ben visibile acquisito dalle telecamere e consegnato alle forze dell’ordine

