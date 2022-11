Home

20 Novembre 2022

Via Grande, un pomeriggio nella via “in” tra spazzatura e ratto (Foto e video)

"Abbiamo optato per il centro commerciale"

Livorno 20 novembre 2022

La lettera

Ho avuto il piacere (si fa per così dire) di recarmi con la famiglia nella centrale Via Grande, la via” in” di Livorno.

Volevamo fare spese nei negozi, e fermarci a mangiare e bere in uno dei vari esercizi commerciali presenti con i loro tavoli sotto i portici ma; alla fine siamo andati al centro commerciale.

Era venerdì pomeriggio, arriviamo in via Grande ed abbiamo la fortuna di parcheggiare l’auto nell’ultimo tratto della via vicino a piazza della Repubblica. Spento il motore dell’auto ci apprestiamo a scendere, apriamo lo sportello lato passeggero che da sul marciapiede e ti trovi dei sacchi della spazzatura dove devi mettere i piedi per scendere (erano le 15.45).

In quel tratto di tratto di marciapiede nascosto alla vista di chi passa sotto i portici ma in bella vista per chi passa dal piccolo tratto di marciapiede diversi sacchi di spazzatura abbandonati.

Non potendo scendere tranquillamente per poter aprire un passeggino… decidiamo di salire in auto, rifare il giro di via Grande nella speranza di trovare un altro parcheggio.

La fortuna ha voluto (se fortuna si può definire) di trovare il primo parcheggio libero nuovamente alla fine della via (lato piazza della Repubblica).

Questa volta parcheggiamo e scendiamo senza problemi. Vado alla macchinetta per pagare il parcheggio, ritiro il biglietto e torno all’auto.

Nel frattempo mentre sono a fare il biglietto vedo uscire una persona da un condominio che deposita la sua immondizia dietro la colonna del porticato in modo che sia nascosta alla vista dei frequentatori della via e dei negozi.

Torno all’auto per posizionare lo scontrino del parcheggio e sorpresa delle sorprese; un bellissimo ratto con la sua lunga coda tranquillamente appoggiato alla ruota anteriore dell’auto.

Impassibile al rumore dei mezzi che transitavano e delle persone, se ne stava lì accanto alla ruota e a due passi dai tavolini di una attività commerciale.

Pensare di mettersi a sedere a un tavolo e ver passare un ratto mentre mangi o pensare che magari il ratto è passato sulla sedia dove ti devi mettere a sedere… sinceramente ci ha fatto anche passare la voglia di mangiare.

Morale della favola? Siamo saliti nuovamente in auto , direzione centro commerciale (dove oltretutto non paghi neppure il parcheggio)

Mi dispiace per i commercianti ma tra spazzatura e ratti prima di tornare in via Grande dovranno cambiare molte cose.

L’amministrazione comunale dovrebbe provvedere in primis con delle belle derattizzazioni e soprattutto controllare e multare le persone che lasciano la spazzatura fuori dagli orari consentiti. E’ la via principale della città, trattiamola bene, non lasciamola nel degrado”

Di seguito le foto della spazzatura e il video del ratto

