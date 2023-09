Home

Livorno 30 settembre 2023 – Via Graziani, auto investe mamma e bambino e scappa

Investimento e fuga in via Graziani: mamma e bambino feriti

L’incidente si è verificato a metà pomeriggio di oggi, sabato 30 settembre, in via Graziani, a Porta a Terra. Un’auto ha investito una mamma di 40 anni e il suo bambino, che stavano attraversando la strada, e si è data alla fuga senza prestare soccorso. La donna e il piccolo sono rimasti feriti e sono stati soccorsi da un’ambulanza della Svs, che li ha trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi, ma sono sotto osservazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per rintracciare l’automobilista fuggitivo

