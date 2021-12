Home

Via Guadalajara: “i rifiuti si ritirano solo ai numeri pari, è da una settimana che non passano”

31 Dicembre 2021

Livorno 31 dicembre 2021

Pubblichiamo le foto della situazione del ritiro rifiuti in via Guadalajara inviate da alcuni residenti.

Alcuni residenti dei numeri civici 27 e 33, esasperati dalla situazione del mancato ritiro di rifiuti, ci hanno contatto. I residenti lamentano un disservizio Aamps da quando l’azienda ed il Comune hanno riformato a metà novembre le zone di ritiro, i giorni e gli orari.

Dal 15 novembre raccontano i residenti: il lato dei numeri civici dispari di via Guadalajara è dimenticato. Per essere più precisi molto spesso saltano i turni di raccolta ed ora da una settimana non è stato ritirato niente.

Ho fermato un camion dei rifiuti – racconta un residente – ed ho chiesto se ritirava i rifiuti anche dal lato dispari della via. Mi è stato risposto che non era compito suo, lui aveva i numeri pari e che da noi sarebbe passato un altro mezzo (mai arrivato).

Questa mattina come residenti ci siamo arrabbiati, abbiamo chiamato anche i carabinieri – continua a raccontare il residente. – e Aamps.

Un piccolo risultato lo abbiamo ottenuto, nel pomeriggio è arrivato un camion che ha tolto l’indifferenziata, ma tutti gli altri bidoni sono ancora lì pieni di rifiuti da una settimana. Quando verranno ritirati?

Non è possibile vivere in una situazione di incertezza del ritiro del rifiuto. Oltretutto la situazione è paradossale, da un lato della strada viene ritirata e dall’altro no.

Come residenti ci auguriamo che venga prestata più attenzione anche a noi e che torni la regolarità dei ritiri

