Home

Cronaca

Via i vecchi macchinari per la risonanza dal padiglione 16

Cronaca

6 Luglio 2022

Via i vecchi macchinari per la risonanza dal padiglione 16

Livorno 6 luglio 2022

La buona notizia, continua la sostituzione dei vecchi macchinari del padiglione 16 che saranno sostituiti da altri nuovi e più efficienti.

Nella foto si vede una vecchia apparecchiatura per la risonanza che viene caricata su un camion per essere portata via dall’ospedale.

Il nuovo macchinario che lo sostituirà, sarebbe già arrivato nel porto di Livorno e sarebbe in attesa di sdoganamento per poi essere trasportato ed installato al padiglione 16 nei prossimi giorni

Questa operazione fa parte del rinnovo dei macchinari in atto nei padiglioni 15 e 16 del nostro ospedale, dove i nuovi sono già in funzione ed altri dovranno arrivare a sostituire i vecchi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin