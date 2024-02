Home

Via libera della Camera ai sostegni portuali per calo traffici. Gazzetti: “Determinante impegno Pd”

14 Febbraio 2024

Livorno 14 febbraio 2024

“Una nuova boccata d’ossigeno per i lavoratori portuali, anche di Livorno. Ieri la Camera dei Deputati ha infatti dato il via agli emendamenti che sbloccano il cosiddetto ‘articolo 199’.

Come Pd toscano avevamo raccolto nei mesi scorsi la preoccupazione sulle banchine livornesi e siamo rimasti in contatto con la nostra deputata Valentina Ghio, il cui emendamento ieri ha finalmente portato al rinnovo dei sostegni.

Si tratta di un tema che nel corso dei mesi era stato più volte affrontato dalla nostra comunità politica, in costante ascolto dei lavoratori dei porti e delle loro rappresentanze sindacali e associative, allarmati dai continui rinvii per questi fondi necessari per supportare compagnie e società portuali che di trovano a gestire crisi occupazionali causate dal calo dei traffici dovuto al contesto internazionale.

Dal livello nazionale, grazie al lavoro dei nostri parlamentari a partire da Marco Simiani ed Emiliano Fossi, al livello regionale, passando dalla realtà livornese che si era attivata sul problema fin dalle Feste dell’Unità della scorsa estate, la nostra comunità politica ha costruito un metodo di lavoro che ha funzionato e che può rappresentare un modello da replicare per affrontare tutte le sfide attuali e future ”.

Così Francesco Gazzetti, consigliere regionale e responsabile infrastrutture del Pd toscano, in merito all’approvazione, ieri alla Camera, degli emendamenti, di cui uno del Pd, che prolungano le misure a sostegno del lavoro portuale, impattato dal calo di traffico dovuto ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente.

