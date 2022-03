Home

Via Marradi, a fuoco mezzo della Croce Azzurra Livorno

30 Marzo 2022

Via Marradi, a fuoco mezzo della Croce Azzurra Livorno

Livorno 30 marzo 2022

Intorno alle ore 09.30 un mezzo della Croce Rossa che percorreva via Marradi è andato a fuoco per cause ancora da chiarire

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Livorno che ha prontamente domato le fiamme

