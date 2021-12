Home

1 Dicembre 2021

Via Marradi, scontro auto scoote: ferite sue ragazze in scooter

Livorno 1 dicembre 2021

L’incidente stradale è avvenuto ieri intorno, martedì 30 novembre, in via Marradi all’angolo con via Aristide Nardini Despotti Mospignotti

Poco dopo le 13.00 un’auto e uno scooter si si sono scontrati

Sembra che al momento dell’impatto con l’auto, lo scooter con a bordo due ragazze minori stesse svoltando da via Marradi in via A.N. D. Mospignotti

A seguito dell’urto, le due ragazze sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze dell’SVS di Ardenza e dell’SVS di via San Giovanni; una ha riportato un trauma cranico mentre l’altra un trauma agli arti inferiori.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di rito e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità

