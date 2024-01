Home

Via Marradi- via Cambini, controlli a tappeto degli ispettori ambientali

18 Gennaio 2024

Individuato un esercente e alcune utenze domestiche intente a conferire i rifiuti con modalità non corrette.

In questi giorni non sono passati inosservati alcuni sacchetti contenenti rifiuti lasciati impropriamente sul suolo pubblico in Via Marradi. Talvolta sono risultati non chiusi con l’attenzione dovuta oppure esposti fuori dagli orari indicati dal calendario di raccolta. Ne è conseguito lo spargimento dei rifiuti in strada e la necessità di attivare il pronto intervento degli Operatori di Quartiere di AAMPS/RetiAmbiente per ovviare ad una straordinaria condizione indecorosa.

I cittadini e alcuni commercianti della zona hanno dapprima interessato il servizio SegnaLI del Comune di Livorno e, a seguire, sono scattati i controlli degli Ispettori Ambientali che in breve tempo hanno individuato più utenze poco accorte nel corretto conferimento dei rifiuti.

Tra queste alcuni condòmini con la cattiva abitudine di esporre i rifiuti organici in sacchetti senza utilizzare i mastelli e un negoziante che ha lasciato incautamente due sacchi di rifiuto indifferenziato all’angolo con Via Cambini.

Seguiranno le relative sanzioni in linea con quanto indicato dal “Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e per altri servizi di igiene ambientale”.

“I controlli sono sempre più serrati – commenta Giovanna Cepparello, Ass. all’Ambiente del Comune di Livorno – e sono trasversali su tutto il territorio comunale.

Ringraziamo i cittadini per le pronte segnalazioni, a cui prestiamo sempre la massima attenzione, così come la maggior parte dei commercianti del centro e proprio di Via Cambini e Via Marradi, con i quali abbiamo trovato soluzioni congeniali al funzionamento del servizio di raccolta dei rifiuti confacenti con le necessità professionali.

Un plauso anche agli Operatori di Quartiere, agli stessi Ispettori Ambientali e alla Polizia Municipale per il lavoro altamente professionale profuso in sinergia”.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

