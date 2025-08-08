Home

Via Montebello, conclusi i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica

8 Agosto 2025

Livorno, 8 agosto 2025 – Via Montebello, conclusi i lavori di riqualificazione dell’illuminazione pubblica

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica lungo via Montebello, nel tratto compreso tra via delle Case Rosse e piazza Matteotti.

L’intervento, realizzato dal Settore Transizione Tecnologica e Smartcity e finanziato integralmente attraverso un bando del PNRR per un importo di 210.000 euro, si inserisce nel programma di modernizzazione e messa in sicurezza della rete di illuminazione cittadina.

Caratteristiche dell’intervento

Nel tratto oggetto dei lavori, che è stato recentemente interessato anche da opere di abbattimento delle barriere architettoniche e dalla realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, sono stati installati:

21 nuovi pali in acciaio di 7 metri di altezza, per l’illuminazione della carreggiata, delle aree di sosta e dei marciapiedi, in sostituzione dei precedenti pali in cemento;

15 nuovi pali dedicati all’illuminazione degli attraversamenti pedonali.

Contestualmente, gli apparecchi illuminanti a lampade al sodio ad alta pressione sono stati sostituiti con moderne apparecchiature a tecnologia LED, e sono state rinnovate le linee elettriche e i sistemi di alimentazione, ormai obsoleti.

Obiettivi e benefici

L’intervento consentirà di:

ridurre i consumi energetici e i costi di gestione,

tutelare l’ambiente grazie all’utilizzo di tecnologie a lunga durata che minimizzano la necessità di smaltimento,

incrementare l’affidabilità e la continuità del servizio di illuminazione pubblica,

migliorare la sicurezza stradale per automobilisti e pedoni, con particolare attenzione alla visibilità degli attraversamenti,

aumentare il livello complessivo di sicurezza urbana, grazie a una più efficace illuminazione delle aree pedonali.

Imprese esecutrici

Il progetto è stato realizzato dalla ditta livornese Lumar, che ha affidato in subappalto alla ditta Abate l’esecuzione delle opere edili.

L’assessore ai Lavori Pubblici Federico Mirabelli esprime soddisfazione per il completamento dell’opera, “che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ammodernamento delle infrastrutture cittadine e di attenzione alla sostenibilità ambientale”.

