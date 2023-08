Home

Via Montebello, il passaggio pedonale davanti alla farmacia comunale deve essere sostituito con uno rialzato

16 Agosto 2023

Livorno 16 agosto 2023 – Via Montebello, il passaggio pedonale davanti alla farmacia comunale deve essere sostituito con uno rialzato. E’ una delle richieste che la Lega Livorno chiede all’Amministrazione comunale riguardo ad un tratto di via Montebello

“Incrocio altamente pericoloso in Via Montebello in prossimità dell’intersezione con via Pisacane, nei pressi della Piazza Roma.

Oltre ad un attraversamento pedonale davanti alla farmacia comunale che attira, ovviamente, un alto numero di persone; a pochi passi è posto anche un semaforo per l’ingresso nella piazza: gli automobilisti ed i motociclisti, pur di non perdere la possibilità di passare col verde in questo tratto, aumentano spesso la velocità causando molti incidenti e numerose brusche frenate.

Vi è poi una totale incuranza del verde con la mancanza di adeguata potatura di alberi e cespugli, i cui rami, particolarmente lunghi, invadono marciapiedi e carreggiata togliendo spazio al passaggio pedonale e diminuendo la visibilità stradale. In caso di giornate ventose, molti rami rischiano di cadere creando danni alle persone ed alle vetture in sosta ed in marcia. Come rappresentanti della Lega Livorno; “numerosi cittadini ci hanno contattato per segnalare il disagio più volte fatto presente all’Amministrazione che continua a fare orecchie da mercante”.

Per questi motivi riteniamo che il passaggio pedonale che attualmente risulta addirittura sbiadito nella segnaletica orizzontale, debba essere sostituito con un attraversamento pedonale rialzato e che si provveda quanto prima ad una adeguata manutenzione del verde pubblico.

Di tutta queste richieste sarà presentata un’apposita interpellanza in Consiglio Comunale al fine di ottemperare quanto prima a queste situazione di grave pericolo e disagio.

Lo dichiara Carlo Ghiozzi, CapoGruppo Lega Comune di Livorno

