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Via Montebello, intervento urgente sulla rete fognaria

Cronaca

7 Luglio 2026

Via Montebello, intervento urgente sulla rete fognaria

Livorno 7 luglio 2026 Via Montebello, intervento urgente sulla rete fognaria

Intervento urgente sulla rete fognaria in via Montebello. Da mercoledì 8 luglio prenderanno il via i lavori di ripristino della condotta di fognatura nera nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Pisacane, lungo la corsia di marcia in direzione mare–terra.

L’intervento si è reso indispensabile a seguito di ulteriori cedimenti della tubazione, che stanno compromettendo il regolare deflusso dei reflui. Una situazione che, se non affrontata tempestivamente, potrebbe provocare rigurgiti della rete fognaria, arrecando notevoli disagi alle utenze private e creando pericoli per la circolazione stradale.

Per limitare al massimo l’impatto sulla viabilità e consentire il rapido ripristino della condotta, le lavorazioni saranno organizzate secondo un programma concentrato di tre giorni.

Nel dettaglio, il cronoprogramma prevede:

– mercoledì 8 luglio, lavorazioni in orario 8 – 16 e prosecuzione in orario notturno dalle 20 alle 7 di giovedì 9 luglio;

– giovedì 9 luglio, lavorazioni in orario 8 – 16 e prosecuzione in orario notturno dalle 20 alle 7 di venerdì 10 luglio;

– venerdì 10 luglio, lavorazioni in orario 8 – 16, dedicate al completamento dell’intervento.

In particolare, è prevista la rimozione delle solette di tre pozzetti di ispezione, operazione che richiederà l’installazione di un impianto semaforico temporaneo per garantire la sicurezza della circolazione. Seguirà la rimozione dei tratti di condotta collassati mediante frese motorizzate. Questa fase sarà eseguita in orario notturno, dalle 20 alle 7 nelle notti tra l’8 e il 9 luglio e tra il 9 e il 10 luglio, così da ridurre i disagi al traffico.

L’ultima fase dell’intervento consisterà nel risanamento dell’intero tratto di fognatura attraverso la tecnica della resinatura, una soluzione che consentirà di ripristinare la piena funzionalità della tubazione e di metterla in sicurezza senza ricorrere a estesi scavi.

Gli scavi saranno infatti limitati a tre sole aree di intervento, ciascuna di circa 2,50 × 2,50 metri, localizzate in corrispondenza dei pozzetti di ispezione indicati nella planimetria allegata.

Per tutta la durata dei lavori saranno in vigore un divieto di sosta e un restringimento della carreggiata nel tratto interessato, come riportato nella planimetria allegata e nella segnaletica temporanea predisposta.

Salvo imprevisti, la conclusione dell’intervento è prevista entro le ore 16 di venerdì 10 luglio 2026.

L’intervento rappresenta un’operazione necessaria e non più rinviabile per garantire la piena efficienza della rete fognaria, prevenire ulteriori criticità e tutelare il servizio ai cittadini.

Si ringraziano residenti, attività commerciali e automobilisti per la collaborazione e la comprensione durante l’esecuzione dei lavori.

ASA SpA