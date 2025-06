Home

27 Giugno 2025

Via Montebello: nuova anomalia alla fognatura, lavori Asa prolungati

ASA SpA informa la cittadinanza che, a causa di una nuova anomalia riscontrata questa mattina sulla condotta fognara nera in via Montebello, localizzata a pochi metri dal punto oggetto del recente intervento di ripristino, si rende necessario prolungare i lavori attualmente in corso. Pertanto, la durata dell’intervento viene prorogata al 3 luglio.

L’ulteriore attività di manutenzione si svolgerà all’interno dell’area di cantiere già delimitata e non comporterà alcuna modifica alla viabilità precedentemente concordata.

Asa si scusiamo per il disagio e ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la comprensione.