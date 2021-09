Home

Cronaca

Via Ricasoli: apre il negozio e ci trova il ladro, picchiata 70enne

Cronaca

20 Settembre 2021

Via Ricasoli: apre il negozio e ci trova il ladro, picchiata 70enne

Livorno 20 settembre 2021

Brutta disavventura quella che è avvenuta oggi pomeriggio in via Ricasoli, la via centrale dei negozi cittadini

All’orario dell’apertura pomeridiana la madre del titolare del negozio di abbigliamento Martinelli è entrata all’interno del negozio ed ha sentito dei rumori provenienti dal magazzino.

Nemmeno il tempo di rendersi conto di cosa stesse accadendo, un uomo si sarebbe scagliato sulla settantenne colpendola al viso e scaraventandola a terra.

Il malvivente che era riuscito a rubare alcuni soldi si è dato alla fuga.

Sul posto è intervenuta la polizia di stato e la scientifica. Tramite l’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, gli inquirenti sperano di identificare il delinquente

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin