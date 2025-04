Home

Cronaca

Aree pubbliche

Via Roma, marciapiede invaso da erbacce e bottiglie: pedoni costretti sulla carreggiata (Video)

Aree pubbliche

28 Aprile 2025

Via Roma, marciapiede invaso da erbacce e bottiglie: pedoni costretti sulla carreggiata (Video)

Livorno 28 ottobre 2025 Via Roma, marciapiede invaso da erbacce e bottiglie: pedoni costretti sulla carreggiata

Da marciapiede a sentiero di fortuna il passo è breve, almeno in via Roma. Qui, uno stretto tratto di camminamento, già di per sé angusto e percorribile da una sola persona alla volta, è stato completamente invaso dalle erbe spontanee. Il classico colore grigio dell’asfalto ha lasciato il posto a un verde acceso, che però non parla di cura del verde urbano, bensì di abbandono.

Le piante, ormai alte e folte, coprono quasi del tutto il marciapiede e nascondono tra le loro fronde decine di bottiglie di birra vuote, abbandonate chissà da quanto tempo. Un vetro pericoloso, invisibile agli occhi dei passanti ma che potrebbe facilmente diventare una trappola soprattutto per bambini o animali domestici.

La situazione obbliga i pedoni a una scelta tutt’altro che sicura: camminare direttamente sulla strada, a stretto contatto con le auto in transito. Un rischio evidente, che si aggiunge al disagio di una zona trascurata.

Questo episodio mette ancora una volta in luce il problema della manutenzione del verde pubblico e del controllo della pulizia stradale: nessuno sembra essersi accorto della crescita incontrollata della vegetazione né del degrado portato dai rifiuti abbandonati.

Un piccolo tratto di via Roma che, invece di essere un normale marciapiede urbano, è diventato simbolo di incuria e disattenzione. Eppure basterebbe poco: un intervento rapido e mirato potrebbe restituire sicurezza e decoro a un’area molto frequentata della città.