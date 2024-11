Home

Cronaca

Aree pubbliche

Via San Gaetano, le modifiche alla viabilità per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati

Aree pubbliche

16 Novembre 2024

Via San Gaetano, le modifiche alla viabilità per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati

Livorno, 16 novembre 2024 – Via San Gaetano, le modifiche alla viabilità per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati

Dalla prossima settimana è previsto l’inizio dei lavori per la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali rialzati adiacenti gli istituti scolastici che si trovano in via San Gaetano.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento, dalle ore 8.30 di lunedì 18 novembre e fino alle ore 17 di martedì 26 novembre, sono previste modifiche alla viabilità. In particolare, l’ordinanza prevede:

• l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via San Gaetano nel tratto compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via Ernesto Manasse;

• l’istituzione del divieto di transito in via San Gaetano nel tratto compreso tra il civico 19 e l’intersezione con via Giovan Cosimo Bonomo, eccetto veicoli in servizio di emergenza e/o soccorso, veicoli dei residenti, veicoli al servizio delle persone disabili muniti dello specifico contrassegno e veicoli diretti alle rimesse interne ivi presenti che potranno transitare in doppio senso di marcia, regolamentato con senso unico alternato a vista nel tratto compreso tra i civici 19 – 26 e tra il civico 8 e l’intersezione con via Giovan Cosimo Bonomo;

• l’istituzione del limite massimo di velocità in 30 km/h in via San Gaetano;

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via San Gaetano in prossimità dell’intersezione con via Giovan Cosimo Bonomo per 15 metri (con relativa abrogazione di n. 2 spazi di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili) e in prossimità del civico 19 per 10 metri (area di manovra);

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via Giovan Cosimo Bonomo nel tratto compreso tra il civico 11 e l’intersezione con via San Gaetano, al fine di consentire la collocazione dei suddetti spazi di sosta per veicoli al servizio delle persone disabili;

• l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in via San Gaetano nel tratto compreso tra i civici 8 – 26.

Via San Gaetano, le modifiche alla viabilità per la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati