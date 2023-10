Home

Via San Marino è un mare di fango, la denuncia di NO Cubone

Ambiente

31 Ottobre 2023

Livorno 31 ottobre 2023 – Via San Marino è un mare di fango, la denuncia di NO Cubone:

“L’amministrazione comunale si vanta di aver vinto il bando per 3,8 milioni di euro per costruire un palestrone alla Scopaia. Il bando a cui ha partecipato è quello [..]“per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi da finanziare nell’ambito del pnrr”[..]

Intanto, ci chiediamo come sia stato possibile giustificare il recupero di aree urbane con la cementificazione di un’area verde e poi come sia stato possibile giustificare il principio di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali: con il CUBONE, infatti, si vuole colare cemento in un’area verde adiacente alle abitazioni e adiacente al Rio Felciaio.

In questo momento, con la pioggia forte, gli abitanti di via San Marino, via Spagna, Viale città del Vaticano ecc..corrono un grave rischio di pericolosità alluvione, peraltro già avvenuta nel 2017. E quali provvedimenti prende l’amministrazione per mettere in sicurezza il quartiere? Desigilla l’area già cementificata delle ex-serre Labrogarden e viene a colare cemento nell’area verde filtrante di via San Marino.

Stasera dopo mezz’ora di pioggia tutta via san Marino è un fiume di fango.

Il compito del Sindaco è anche quello di prevenire qualsiasi rischio per la popolazione e preservare il bene comune “ambiente” per le generazioni future. Le scelte politiche che questa amministrazione sta facendo, però, non sembrano seguire questa strada e ne dovrà rispondere ai cittadini”.

