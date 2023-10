Home

Ambiente

16 Ottobre 2023

Livorno 16 ottobre 2023 – Via San Marino, “ultima raccolta di olive, prima della cementificazione per il cubone in quella che il Comune narra come area abbandonata”

Nell’area verde di via San Marino dove sorgerà il CUBONE; una colata di cemento per un impianto sportivo polivalente di livello cittadino, Il comitato No Cubone ha fatto una grande “Raccolta delle Olive”.

“In netto contrasto con la narrazione dell’amministrazione che la definisce un’area abbandonata; abbiamo dimostrato l’ennesimo pregio di questo terreno incolto, dove ci sono almeno una trentina di alberi di olivo, la maggior parte dei quali carichi di olive belle mature”. Lo dichiarano i rappresentanti di No Cubone che proseguono

“Anche questo un grande valore dell’area e gli olivi, insieme alle altre specie arboree ed erbacee presenti, che, tra le altre cose; stiamo classificando per un aprire un percorso naturalistico, rappresentano una vegetazione eterogenea ricca di essenze che fornisce riparo e nutrimento per insetti e avifauna.

Un’ isola di biodiversità all’ interno del panorama agreste in cui sorge e in netto contrasto con il contesto urbano con cui confina. Un’ area di immenso valore che non può essere distrutta da una colata di cemento.

E i cittadini si attivano!

Dalle 9 del mattino insieme agli amici Acchiapparifiuti che, nel contempo, hanno fatto una bella pulizia dai rifiuti abbandonati; ci siamo prodigati con rastrelli, teli, scale e cassette e abbiamo fatto un’ottima raccolta. Olive piccole, selvatiche, ma assolutamente biologiche e buonissime. Alla pesa, c’erano circa 75 kg di olive che oggi pomeriggio poteremo a frangere a Chianni e che imbottiglieremo con l’etichetta “ NO CUBONE” . Ne ricaveremo un olio speciale extra vergine di oliva che magari faremo assaggiare anche al Sindaco.

Ci teniamo a ribadire che non siamo contro l’impianto sportivo in sé ma contestiamo la sua ubicazione in questa area verde importantissima per il quartiere. Oltre a essere un’oasi di pace ricca di biodiversità è anche un terreno filtrante perché mai edificato. Il terreno è adiacente al rio Felciaio ed è una grande difesa dalla pericolosità alluvioni per le case limitrofe.

Noi andremo avanti a difendere il terreno con tutte le nostre forze e per questo ci appelliamo a tutti i livornesi che hanno a cuore la città di unirsi alla nostra lotta.

