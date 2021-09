Home

Via Stenone: lavori alla pavimentazione stradale, le modifiche alla viabilità

11 Settembre 2021

Livorno, 10 settembre 2021 – Per consentire i lavori di ripristino della pavimentazione stradale in via Stenone, dalle ore 8 di lunedì 13 settembre e fino alle ore 18 di giovedì 16 settembre, la viabilità subirà delle modifiche.

Per permettere l’esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, infatti, sarà:

1) istituito il senso unico di marcia in via Stenone nel tratto compreso tra via Poerio e via Paretti/via dell’Antimonio, direzione via Poerio – via Paretti/via dell’Antimonio;

2) istituito il divieto di fermata in entrambi i lati di via Stenone nel tratto compreso tra via Poerio e via Paretti/via dell’Antimonio;

3) istituito il limite massimo di velocità nel tratto suddetto di via Stenone ed in adiacenza al medesimo, in 30 km/h.

