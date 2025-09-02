Home

Cronaca

Via Terrazzini, denunciato 30enne extracomunitario per spaccio

Cronaca

2 Settembre 2025

Via Terrazzini, denunciato 30enne extracomunitario per spaccio

Livorno 2 settembre 2025 Via Terrazzini, denunciato 30enne extracomunitario per spaccio

I carabinieri nel corso di un servizio di pattuglia, sono intervenuti in via Terrazzini dove era stata segnalata la presenza di alcune persone sospette.

Appena giunti sul posto, i militari hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato immediatamente alla fuga nonostante la pattuglia gli avesse intimato di fermarsi.

I Carabinieri lo hanno prontamente raggiunto e, date le circostanze, hanno deciso di procedere ad un controllo ma l’uomo, dopo il tentativo di fuga, si è mostrato poco collaborativo, opponendosi al loro operato, il tutto nell’evidente intento di sottrarsi agli accertamenti.

All’esito della perquisizione personale il 30enne extracomunitario è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish e 355 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato denunciato a piede libero all’A.G. di Livorno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.