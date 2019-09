Home

Cronaca

Via Terrazzini: Esercito, polizia e vigili del fuoco però è un falso allarme

Cronaca

9 settembre 2019

Via Terrazzini: Esercito, polizia e vigili del fuoco però è un falso allarme

Imponente schieramento delle forze dell’ordine in via Terrazzini allertati da una chiamata che segnalava movimenti sospetti in un appartamento.

Livorno 9 settembre 2019 – Via Terrazzini chiusa al traffico per circa un’ora questa mattina intorno alle 11.00.

A seguito di una chiamata al 113 che segnalava dei movimenti sospetti in un appartamento, sono intervenuti nella zona i paracadutisti di Strade Sicure, due volanti della polizia, una degli operatori Uopi (Unità Operative di Primo Intervento) ed i vigili del fuoco di via Campania con l’autoscala.

Una volta verificata la situazione di non pericolo da parte degli agenti di polizia Uopi, i vigili del fuoco sono intervenuti con l’autoscala per entrare nell’appartamento al terzo piano dove erano stati segnalati i movimenti sospetti.

Il portavoce della Questura ci ha fatto sapere che l’appartamento era vuoto e che sono in corso accertamenti per chiarire la situazione