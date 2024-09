Home

Viabilità, due nuovi percorsi pedonali a raso in via del Fagiano e via di Collinaia

28 Settembre 2024

Viabilità, due nuovi percorsi pedonali a raso in via del Fagiano e via di Collinaia

Livorno 28 settembre 2024 – Viabilità, due nuovi percorsi pedonali a raso in via del Fagiano e via di Collinaia

L’Amministrazione comunale ha approvato alcuni progetti di modifica permanente della viabilità cittadina, venendo incontro a segnalazioni e richieste dei cittadini, della Polizia Municipale e in alcuni casi di propria iniziativa.

I progetti sono finalizzati a migliorare la sicurezza stradale, in particolare quella dei pedoni, e a rendere più fluida la circolazione. Alcuni sono già stati realizzati o sono in fase di completamento, altri saranno realizzati a breve.

“Continuano gli interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine – spiega l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello – così come prevede la nostra pianificazione e grazie all’impegno dei nostri tecnici”.

In particolare si segnalano questi provvedimenti:

1 – “dare precedenza” in via delle Navi all’intersezione con Borgo Cappuccini;

2 – “dare precedenza” in via Pietri all’intersezione con via delle Case Rosse;

3 – “stop” (che per il Codice della Strada equivale al “fermarsi e dare precedenza”) su via degli Ebrei Vittime del Nazismo all’intersezione con via Guerrazzi.

Realizzati inoltre due percorsi pedonali “a raso” per garantire la sicurezza su tratti stradali che per le loro particolari condizioni sono sprovvisti di marciapiede:

uno è in via del Fagiano, lungo il muro della Caserma, dal civico 29 al civico 31; l’altro è in via di Collinaia, sul ponte che attraversa il Fosso Valle Corsa (tra il tempietto di Sant’Edoardo e il Vivaio Navarra Garden), con restringimento della carreggiata e senso unico alternato “a vista”, con precedenza ai veicoli diretti verso sud (verso via Silvano Filippelli/via di Popogna).

Il percorso pedonale, colorato in rosso, è tracciato sul lato est (lato terra) del ponte, dove; il marciapiede di via di Collinaia si interrompe a causa delle dimensioni ridotte della carreggiata. È marcato da “occhi di gatto” in sede stradale e segnalato da rallentatori ottico-acustici. Sul limite nord si è anche realizzato un nuovo attraversamento pedonale, per collegare il percorso pedonale a raso al marciapiede presente sul lato opposto di via di Collinaia.

