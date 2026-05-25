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Viabilità e sicurezza stradale a Stagno, domani in discussione la mozione della Lega

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25 Maggio 2026

Viabilità e sicurezza stradale a Stagno, domani in discussione la mozione della Lega

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 25 maggio 2026 Viabilità e sicurezza stradale a Stagno, domani in discussione la mozione della Lega

La Lega di Collesalvetti ha presentato una mozione che punta a intervenire in modo strutturale sul traffico pesante che attraversa la frazione, con particolare attenzione a via Aurelia e via Firenze, considerate da tempo punti critici per la circolazione dei mezzi pesanti.

L’iniziativa nasce da un lavoro di squadra interno al partito e da un confronto costante con il territorio, che secondo i promotori avrebbe evidenziato un crescente disagio dei residenti legato al passaggio dei tir all’interno del centro abitato.

Il consigliere comunale della Lega, Massimo Petri, sottolinea come l’attuale situazione non sia più sostenibile: il volume di traffico pesante che interessa Stagno sarebbe incompatibile con la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Secondo Petri, una delle criticità principali sarebbe rappresentata dalla segnaletica su via Firenze, che rischierebbe di indirizzare in modo errato i mezzi pesanti verso il centro abitato invece che verso la viabilità alternativa diretta a Pian di Rota.

Sulla stessa linea interviene il senatore Manfredi Potenti, che chiede un confronto immediato tra ANAS e le amministrazioni di Collesalvetti e Livorno per correggere eventuali errori di instradamento e migliorare la gestione dei flussi di traffico. Per il senatore, la sicurezza stradale deve essere considerata una priorità amministrativa e non un tema secondario.

A portare la voce del territorio è anche Andrea Auteri, delegato della Lega per la frazione di Stagno, che descrive una situazione definita critica: cartellonistica poco visibile, vegetazione che in alcuni casi ostacolerebbe la segnaletica e mezzi pesanti a ridosso delle abitazioni. Da qui la richiesta di interventi immediati, tra cui l’introduzione di zone 30 nelle aree sensibili e un rafforzamento dei divieti di transito.

La mozione impegna il sindaco e la giunta di Collesalvetti a intervenire su più fronti: dalla revisione dell’instradamento dei mezzi pesanti in collaborazione con ANAS e Comune di Livorno, fino al potenziamento della segnaletica tra la rotatoria del cimitero e quella ENI, anche attraverso soluzioni più visibili come pannelli luminosi o strutture dedicate.

Per i promotori, si tratta di un’azione necessaria per riportare ordine in un’area definita strategica ma fortemente esposta al traffico pesante, con l’obiettivo di ridurre i rischi e migliorare la vivibilità della frazione.