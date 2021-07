Home

20 Luglio 2021

Viabilità insostenibile in via Peppino Impastato, M5S presenta una mozione

Livorno 20 luglio 2021

Via Peppino Impastato viabilità insostenibile

In seguito alle numerose segnalazioni da parte dei cittadini – utenti, pazienti e lavoratori – i quali orbitano per l’intera giornata nell’area dove sorgono le due strutture – Centro Socio-sanitario ASL e CTT – ci sentiamo in dovere di segnalare all’amministrazione lo stato di insicurezza in cui versa la Via Peppino Impastato.

Fin dalle prime ore della giornata numerose sono le persone che con i propri mezzi raggiungono le

strutture suddette, ma a causa della mancanza di parcheggi e della sosta selvaggia nel lato del divieto di sosta, quasi sempre si creano ingorghi, soprattutto quando i mezzi di trasporto del CTT fanno la loro uscita dal deposito.

Numerose sono le manovre dei mezzi, in particolare le auto, che si trovano obbligate a compiere, spesso in retromarcia, movimenti che rendono pericolosa l’area. Il rischio è quello di andare in collisione con scooter e biciclette, che il più delle volte rimangono bloccate, assieme ai bus, generando un ritardo sulla loro tabella di marcia. Per questo motivo abbiamo preparato una mozione che verrà discussa nella seduta della 6^ Commissione Vivibilità Urbana il giorno 21 Luglio alle ore 15:00. I cittadini potranno seguire la commissione in streaming sul canale comunale.

Siamo certi che l’assessora prenderà provvedimenti quanto prima per rendere sicura e scorrevole via Impastato.

Luca Vecce

Consigliere comunale

Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

