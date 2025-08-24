Home

Cronaca

Aree pubbliche

Viabilità modificata in via del Fagiano e via Venuti

Aree pubbliche

24 Agosto 2025

Viabilità modificata in via del Fagiano e via Venuti

Livorno 24 agosto 2025 Viabilità modificata in via del Fagiano e via Venuti

Da lunedì 25 agosto modifiche alla viabilità e alla sosta in via del Fagiano e via Filippo Venuti

Da lunedì prossimo, 25 agosto, saranno attivate modifiche alla viabilità e alla sosta in via del Fagiano e in via Filippo Venuti per per la posa della fibra ottica.

1. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nel tratto compreso tra il civico 83 e l’intersezione con via Filippo Venuti.

2. Istituzione del divieto di transito e sosta per metri lineari 10,00 in corrispondenza del civico 87 eccetto i mezzi operativi della ditta incaricata dei lavori.

3. Istituzione del senso unico alternato a vista nel tratto compreso tra l’area di cantiere e l’intersezione con via Ernesto Manasse e via Filippo Venuti – con accesso consentito ai soli veicoli dei residenti/dimoranti, delle persone con disabilità munite di autorizzazione di cui all’articolo 381 del DPR 495/92, diretti alle rimesse interne, veicoli di AAMPS e di soccorso con precedenza in uscita da via del Fagiano.

4. Istituzione del “fermarsi e dare la precedenza” e “direzione obbligatoria a destra” all’intersezione con via Ernesto Manasse.

5. Istituzione del divieto di transito pedonale nell’area delle operazioni.

6. Istituzione del limite di velocità di 30 km/h.