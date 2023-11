Home

Cronaca

Aree pubbliche

Viabilità, tratto a senso unico in via Venuti. Ecco cosa cambia

Aree pubbliche

7 Novembre 2023

Viabilità, tratto a senso unico in via Venuti. Ecco cosa cambia

Livorno 7 novembre 2023 – Viabilità, tratto a senso unico in via Venuti. Ecco cosa cambia

Cambia la viabilità in via Venuti, un tratto di strada diventa a senso unico, Chi proviene da via Coccoluto Ferrigni potrà entrare in via Venuti e percorrerla tutta fino a piazza Damiano chiesa. Per chi invece percorre la via Venuti da piazza Damiano Chiesa da giovedì non potrà più accedere in via Coccoluto Ferrigni. Il tratto di via Venuti tra da via San Gaetano a via Ferrigni diventa vietato. Chi percorrerà la via in quella direzione dovrà obbligatoriamente svoltare in via San Gaetano per poi immettersi sul viale Marconi

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin