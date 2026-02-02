Home

Provincia

Collesalvetti

Viadotto di Stagno, la Lega: “Lavori avanti secondo Anas, ma nessun altro ritardo è accettabile”

Collesalvetti

2 Febbraio 2026

Viadotto di Stagno, la Lega: “Lavori avanti secondo Anas, ma nessun altro ritardo è accettabile”

Stagno (Collesalvetti, Livorno) 2 febbraio 2026 Viadotto di Stagno, la Lega: “Lavori avanti secondo Anas, ma nessun altro ritardo è accettabile”

La Lega di Collesalvetti torna a puntare l’attenzione sul viadotto di Stagno, ponte sullo Scolmatore lungo la SS1 Aurelia, infrastruttura strategica per i collegamenti tra Livorno e Pisa e da mesi al centro di forti disagi per cittadini e attività economiche.

Secondo quanto comunicato ufficialmente da Anas, i lavori di manutenzione straordinaria — entrati finalmente nel vivo il 28 luglio 2025, dopo una prolungata fase di stallo — stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma aggiornato. La previsione attuale indica il ripristino completo della circolazione tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2026.

Un orizzonte temporale che, per la Lega, deve essere rispettato senza ulteriori rinvii. A sottolinearlo è Vito Capogna, vicepresidente della sezione comunale: «Auspichiamo che i tempi siano mantenuti senza nuove deroghe. Siamo pienamente consapevoli dei disagi che residenti e imprese stanno subendo a causa della chiusura totale. Il viadotto è uno snodo fondamentale e non possiamo permetterci altri accumuli di ritardo oltre a quelli già maturati prima dell’estate 2025».

Dal punto di vista tecnico, come spiegato dal segretario della sezione Laura Petreccia, il cantiere si trova in una fase cruciale. «La parte strutturale è in pieno svolgimento: i piloni risultano completati e nei prossimi giorni è atteso l’arrivo dei profilati metallici necessari all’assemblaggio dell’impalcatura che sosterrà la nuova sede stradale. Proprio per questo continueremo a monitorare attentamente l’andamento dei lavori, affinché non si verifichino battute d’arresto in un momento così delicato».

Viadotto di Stagno, la Lega: “Lavori avanti secondo Anas, ma nessun altro ritardo è accettabile”

Attualmente il viadotto resta completamente interdetto non solo al traffico veicolare, ma anche a pedoni, ciclisti e ciclomotori, per motivi legati alla sicurezza strutturale. La viabilità alternativa continua a essere garantita attraverso l’autostrada A12 e la SGC Fi-Pi-Li, con alcuni correttivi recentemente introdotti per migliorare l’accesso all’area di Stagno Vecchia.

La posizione della Lega di Collesalvetti è chiara: massima attenzione sull’avanzamento dei lavori e nessuna tolleranza verso nuovi ritardi su un’opera ritenuta essenziale per la mobilità e l’economia dell’intero territorio.