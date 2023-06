Home

17 Giugno 2023

Piombino (Livorno) 17 giugno 2023 – Viaggia con un coltello da 20 cm nascosto nel vano porta oggetti della moto. Denunciato un 44enne

I Carabinieri del pronto intervento, in seno al Comando del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Piombino, nell’ambito dell’intensificazione delle attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive strategiche della Prefettura, posta in essere soprattutto durante le ore serali e notturne per contrastare fenomeni di criminalità comune, in particolare i reati predatori, hanno denunciato in stato di libertà un 44enne del luogo per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.

Durante un servizio di pattuglia in Piombino, i carabinieri hanno sottoposto a controllo stradale l’uomo, alla guida del proprio motociclo, trovandogli addosso un coltello tipo “pattada” della lunghezza complessiva di 20 cm., occultato nel vano porta oggetti della moto che, per le circostanze di tempo e di luogo, poteva essere utilizzato per l’offesa alla persona.

Non avendo saputo fornire alcuna giustificazione sul motivo del trasporto, l’arma impropria è stata sequestrata e per il detentore è scattata la denuncia a piede libero ai sensi della vigente normativa sulle armi.

