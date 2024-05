Home

Viaggia su scooter rubato, denunciato e avviate pratiche per l’allontanamento dal territorio

30 Maggio 2024

Livorno 30 maggio 2024 – Viaggia su scooter rubato, denunciato e avviate pratiche per l’allontanamento dal territorio

Nella notte di ieri in via Grande, gli agenti delle volanti impegnati nel controllo del territorio notavano un soggetto a bordo di un ciclomotore Aprilia Scarabeo 50 che alla vista della pattuglia si fermava ed entrava immediatamente all’interno di un locale tentando invano di eludere il controllo di polizia.

Da accertamenti il ciclomotore ancora in moto e privo di chiavi di accensione risultava provento di furto, denunciato in data 24.05 u.s.

Per l’uomo, un cittadino tunisino del 1999 è scattato il deferimento in stato di libertà per il reato di ricettazione ed è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione in quanto irregolare sul Territorio Nazionale. Avviate le pratiche per l’allontanamento dal territorio.