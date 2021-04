Home

Boxpress

Viaggiare per lavoro in era Covid: un aiuto arriva dai jet privati

Boxpress

12 Aprile 2021

Viaggiare per lavoro in era Covid: un aiuto arriva dai jet privati

I jet privati si confermano dei veri e propri alleati del settore business. Veloci e confortevoli, sono la soluzione più immediata per chi viaggia per lavoro, assicurando un’atmosfera più sicura, nel pieno rispetto delle norme anti-covid.

Per questo, sono diverse le aziende che, negli ultimi anni, per le loro trasferte hanno scelto di rinunciare ai voli commerciali, per investire negli aerei a noleggio. I voli charter, infatti, ad oggi rappresentano il modo più sicuro per spostarsi ed evitare tutte quelle situazioni in grado di veicolare la diffusione del virus.

In particolare, un jet a noleggio delimita l’accesso al volo ai soli destinatari del servizio, in modo che i passeggeri non debbano condividere l’abitacolo o i sedili adiacenti con perfetti sconosciuti.

Chi viaggia su un aereo privato ha inoltre un controllo maggiore sull’igiene, poiché ogni aeromobile, in aderenza ai protocolli anti-covid, è accuratamente sanificato al termine di ogni tratta.

Trasferte di lavoro più sicure con i jet privati

Naturalmente, con un jet privato la sicurezza sanitaria si estende anche ai viaggi di lavoro di gruppo. A fare la differenza è la tipologia di aeromobile selezionato, dal momento che alcuni modelli di jet permettono di viaggiare in piccoli gruppi e mantenere, anche in volo, la necessaria distanza di sicurezza.

Per questo, nella scelta di un jet privato, è sempre bene affidarsi a una compagnia di servizi a noleggio che abbia un’ampia esperienza nel settore e possa accedere a una flotta privata piena di proposte. Tra queste, si inserisce l’italiana Fast Private Jet, società con sede a Verona la cui proposta è consultabile su questo sito, dove è anche possibile richiedere un preventivo gratuito.

Ma di là dell’aereo prescelto, i vantaggi di viaggiare su un jet privato per lavoro in era covid sono numerosi: uno fra tutti, la garanzia che gli assistenti di bordo indossino i dispositivi di protezione individuale per l’itera la durata del volo, senza contare che il personale adotta sempre comportamenti anti-contagio che sono previsti dai protocolli sanitari.

In aggiunta, questa formula di viaggio si avvale sempre di servizi di prenotazione e assistenza online, che aiutano ad azzerare ulteriormente ogni forma di contatto. Il tutto con tariffe dai costi contenuti che nel tempo sono diventate molto più vantaggiose grazie a formule a noleggio su misura.

Jet a noleggio: zero contatti e voli più rapidi

È altrettanto importante sottolineare che volare a bordo di un jet privato è il modo migliore per azzerare tutti i classici contatti aeroportuali, in genere inevitabili con gli aerei commerciali.

Gli aeromobili a noleggio, infatti, si avvalgono di terminal riservati e a uso esclusivo, diversi da quelli delle altre compagnie aeree e per questo del tutto isolati. Da ciò scaturisce la possibilità di effettuare un check-in più snello, privo di file e, di conseguenza, senza alcun contatto con passeggeri sconosciuti.

Naturalmente, trattandosi di un volo completamente su misura, il viaggio a bordo di un jet a noleggio non prevede scali o soste. Una vera e propria risorsa per evitare le attese all’interno di terminal aeroportuali fra una tratta e l’altra ed escludere qualsiasi tappa nelle aree a uso comune. Tutto questo si traduce in un ulteriore vantaggio: quello di volare in modo più veloce, comprimendo all’essenziale i tempi di viaggio. Un beneficio non da poco, per chi si sposta per lavoro di frequente ed è alla continua ricerca di un buon equilibrio tra impegni e vita privata.

Un jet a noleggio, infatti, rende le trasferte di lavoro molto più rapide e talvolta dà la possibilità di coprire più destinazioni in un’unica giornata. Una soluzione che si rivela ottimale anche per chi non ama passare troppi giorni in trasferta e, in tempi di pandemia, preferisce pernottare a casa.

Senza contare che l’aria a bordo, sui jet privati, è sempre purificata da un sistema di filtraggio che garantisce un continuo ricambio con l’esterno. Una serie di benefici che rendono i viaggi a noleggio soluzioni indispensabili per le aziende che non possono fermarsi, soprattutto laddove si voglia garantire ai propri dipendenti un ampio grado di sicurezza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati