Home

Cronaca

“Viaggio nel Mondo Peloso”: Anpana Livorno e le Prime delle Medie Pazzini Esplorano il Linguaggio dei Cani e Gatti

Cronaca

20 Gennaio 2024

“Viaggio nel Mondo Peloso”: Anpana Livorno e le Prime delle Medie Pazzini Esplorano il Linguaggio dei Cani e Gatti

Livorno 20 gennaio 2024 – “Viaggio nel Mondo Peloso”: Anpana Livorno e le Prime delle Medie Pazzini Esplorano il Linguaggio dei Cani e Gatti

Una Mattinata Educativa tra Coccole, Responsabilità e Scoperte in Compagnia di Lola e Hammer”

Franco Fantappiè, il presidente di Anpana Livorno, ha trascorso una mattinata speciale insieme alle prime delle Medie Pazzini per esplorare il linguaggio dei nostri amici pelosi, cani e gatti. L’obiettivo era imparare come avvicinarsi e sviluppare un rapporto sereno e responsabile con i nostri fedeli compagni.

Anpana esprime la sua gratitudine ai volontari, ai cani Lola e Hammer per la loro competenza e responsabilità. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi partecipi e attenti, mentre il personale docente ha contribuito a creare un ambiente accogliente. L’incontro è stato così positivo che si è già programmato un nuovo appuntamento in primavera presso la sede della Villa Maurogordato, dove si terranno dimostrazioni sulla ricerca e conduzione dei magnifici cani di Anpana. Un’occasione per continuare a imparare e divertirsi insieme.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin