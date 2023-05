Home

Viale Alfieri, “Utenti dell’ospedale penalizzati dalla sosta con disco orario”

19 Maggio 2023

Livorno 19 maggio 2023 – Viale Alfieri, “Utenti dell’ospedale penalizzati dalla sosta con disco orario”

Aci Livorno: la sosta con il disco orario di due ore in Via Alfieri non favorisce gli utenti dell’ospedale, ma li penalizza!

È di oggi la notizia che in Via Alfieri si può sostare per un tempo predefinito di due ore dalle 8 fino alle 20.

Il provvedimento, è stato reso necessario per favorire la sosta degli utenti dell’ospedale. Aci Livorno reputa invece questa iniziativa penalizzante proprio verso gli utenti dell’ospedale, i quali non possono sapere quanto può durare la loro permanenza per una visita o un controllo medico.

Un provvedimento, ribadisce l’Ente di Via Verdi, che stona notevolmente con le vere esigenze dei cittadini.

Come sappiamo in tutti gli altri ospedali della zona, per esempio a Pisa, i parcheggi sono regolati da una sbarra e la sosta non ha una scadenza prefissata ma si paga in base a quanto tempo l’auto rimane in sosta, permettendo a chi deve usufruire dei servizi ospedalieri di non dover pensare o calcolare in modo approssimativo la sua permanenza all’interno della struttura.

Aci Livorno chiede quindi che venga rivalutata la decisione del disco orario adottando invece una soluzione che vada incontro a tutte le esigenze dei cittadini, soprattutto per tutti gli utenti che per necessità devono recarsi presso l’ospedale.

