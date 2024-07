Home

27 Luglio 2024

Livorno, 26 luglio 2024 – Viale Carducci, i lavori di asfaltatura terminano una settimana prina

Asfaltatura viale Carducci : i lavori termineranno prima del previsto, il 29 luglio anzichè il 5 agosto

Sul viale Carducci lavori stanno procedendo speditamente. Grazie all’impegno profuso dall’impresa Di Gabbia si è riusciti a tagliare consistentemente i tempi di lavorazione che vedranno terminare le operazioni di asfaltatura il giorno 29/07 anziché il giorno 05/08. Il 30/07 sarà eseguita la segnaletica orizzontale.

Le condizioni meteo, la logistica e la collaborazione degli operatori hanno portato a questo significativo risultato che ha mirato a ridurre sensibilmente il disagio (inevitabile) alla cittadinanza.

Quindi, in occasione di Effetto Venezia, il viale Carducci risulterà completamente libero e percorribile.

Rimarrà chiuso l’attraversamento pedonale del Parco Pertini che dal giorno 05/08 al 09/08 con un piccolo cantiere in centro strada opererà la ricostruzione dell’isola pedonale a protezione dei pedoni permettendone la riapertura e dando termine al primo complicato intervento di viale Carducci (la successiva fase di asfaltatura tra via della Meridiana e viale Alfieri sarà eseguita in orario notturno dopo il periodo feriale e per la quale sarà data adeguata informazione preventiva).

Il giorno 30/07, a fine lavorazioni, sarà ripristinato il senso di marcia originario in via dell’Olmo (ingresso da viale Alfieri ed uscita da via della Meridiana) e ripristinato l’accesso a via della Meridiana.

Sarà effettuato in data odierna il volantinaggio informativo, nella zona interessata, per il ripristino della viabilità in via dell’Olmo.

Tutto quanto descritto salvo condizioni mete avverse.