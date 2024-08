Home

1 Agosto 2024

Livorno 1 agosto 2024 – Viale Carducci, il completamento dell’asfaltatura nelle notti tra il 5 ed il 9 agosto

Si lavorerà in notturna per l’elevata complessità dell’intervento sullo snodo

Grazie alla conclusione anticipata della prima fase di asfaltatura del tratto rettilineo del viale Carducci che dall’ex “Palazzo di Vetro” giunge fino al civico 46, l’Amministrazione Comunale, con la disponibilità dell’impresa Di Gabbia, ha messo in programma, con anticipo, anche il completamento dell’ultimo tratto.

L’asfaltatura fino al semaforo con viale Alfieri sarà realizzata nelle notti tra il 5 ed il 9 agosto.

Le lavorazioni notturne avranno inizio alle ore 22.00 per terminare alle 6.00 del mattino successivo.

A differenza del tratto precedente sarà necessario lavorare in notturna. L’intervento è infatti impossibile da realizzare di giorno per l’elevata complessità della semaforica e dell’intenso traffico che percorre questo snodo. Talmente complesso che il viale Carducci dovrà essere chiuso (tra viale Alfieri e Cisternone) per garantire il rispetto dei tempi di lavorazione e soprattutto dell’incolumità di chi vi lavora o chi vi passa con l’auto. Al mattino la circolazione risulterà interamente libera ed il cantiere rimosso per poi ricominciare la notte successiva.

Si raccomanda a chi si avvicina a questo tratto del viale nelle date indicate di porre la massima attenzione nelle ore notturne. Anche in questa fase sarà profuso il massimo sforzo per ridurre al minimo le inevitabili difficoltà alla circolazione, dovute alla complessità del lavoro.