Home

Cronaca

Aree pubbliche

Viale Carducci, il Comune invita i cittadini a scegliere percorsi alternativi, rimodulati tempi e fasi lavori asfaltatura

Aree pubbliche

21 Luglio 2024

Viale Carducci, il Comune invita i cittadini a scegliere percorsi alternativi, rimodulati tempi e fasi lavori asfaltatura

Da lunedì 22 luglio entra nel vivo l’intervento di asfaltatura del viale Carducci. Rimodulati tempi e fasi. Il Comune invita i cittadini a scegliere percorsi alternativi al viale Carducci

Livorno, 21 luglio 2024 – Viale Carducci, il Comune invita i cittadini a scegliere percorsi alternativi, rimodulati tempi e fasi lavori asfaltatura

Entrerà nel vivo la prossima settimana l’intervento di asfaltatura del viale Carducci. Nei giorni scorsi si è insediato il cantiere ed è stata effettuata la demolizione dell’isola pedonale in corrispondenza con l’entrata del Parco Pertini, per consentire il mantenimento della circolazione lungo il viale a corsie ridotte. A fine lavori il manufatto, che tra l’altro era ormai vetusto, sarà ricostruito.

L’asfaltatura, a cura dall’ufficio Progettazione lavori stradali del Comune di Livorno, riguarda tutto il tratto che va dal Cisternone al semaforo sul viale Alfieri, con fresatura e successiva ricostruzione del manto stradale con materiali fonoassorbenti.

Da lunedì 22 luglio avranno inizio le lavorazioni riguardanti un tratto di viale Carducci lungo 440 metri che va dal civico 9 al civico 46 (dall’ex “Palazzo di Vetro” fino a Cicli Falaschi). Questo tratto sarà ultimato il 9 agosto, con una interruzione delle lavorazioni durante i 5 giorni del festival Effetto Venezia (dal 31 luglio al 4 agosto) per consentire un parziale ripristino della viabilità ordinaria e limitare i disagi.

Il rimanente tratto di viale Carducci, quello che va da Cicli Falaschi fino al semaforo all’intersezione con viale Alfieri, richiede interventi preliminari al sistema fognario, pertanto sarà asfaltato a settembre, prima comunque della riapertura delle scuole.

Il tratto di viale Carducci di fronte al Cisternone del Poccianti, infine, sarà asfaltato in occasione della riqualificazione di piazza S. Andrea.

Il tratto ad est del viale Alfieri, fino alla Stazione, si presenta in buone condizioni, pertanto al momento non richiede interventi importanti.

L’asfaltatura del viale Carducci è un intervento estremamente complesso, vista l’entità dei flussi veicolari lungo questa arteria stradale e lungo le vie che la intersecano. Tanto che i tecnici del settore non ricordano interventi di asfaltatura completa del viale effettuati negli ultimi 30-40 anni.

Tempi e modalità di intervento sono stati pensati per garantire in primis la sicurezza di pedoni e conducenti.

Nel contempo, durante le lavorazioni sarà mantenuta la circolazione in entrambi i sensi di marcia, per non bloccare, di fatto, tutto il traffico cittadino. Saranno utilizzate, di volta in volta, due delle quattro corsie che compongono la carreggiata (una sola corsia per ciascun senso di marcia anziché due).

In considerazione dei rallentamenti che potranno verificarsi, l’Amministrazione comunale invita i cittadini, quando possibile, a scegliere percorsi alternativi al viale Carducci.

Tra le principali modifiche alla viabilità, oltre alla riduzione di carreggiata con utilizzo di due sole corsie al posto di quattro con limite di velocità di 30 km/h, è stata stabilita la temporanea soppressione di tutte le fermate dei bus e di tutti gli attraversamenti pedonali compresi nei 440 metri oggetto di lavorazione: sia l’attraversamento di fronte al parco Pertini con l’isola pedonale demolita, sia l’attraversamento all’altezza di via della Meridiana/via Paolo Lilla. Per impedirne l’utilizzo, questi passaggi sono stati transennati in prossimità del marciapiede. Del resto tutte le corsie interessate dal passaggio dei veicoli sono state delimitate con barriere in plastica che in ogni caso non consentirebbero il passaggio.

Ai pedoni è richiesto di sopportare il disagio di dover arrivare fino agli attraversamenti posti alle due estremità del cantiere; il passaggio pedonale di viale Alfieri/Nievo e quello al semaforo via Galilei/Cisternone. Come detto prima, si tratta di provvedimenti prescritti dalla normativa e assolutamente necessari per garantire l’incolumità dei pedoni.

Sempre dal 22 al 30 luglio e dal 5 al 9 agosto, dal viale Carducci non sarà consentito immettersi in via della Meridiana, e il semaforo sarà disattivato.

L’accesso a via della Meridiana e al relativo parcheggio (e all’ingresso laterale dell’Ospedale) sarà consentito tramite il controviale lato sud del viale Carducci (quindi da viale Alfieri), mentre l’uscita da via della Meridiana avverrà da via dell’Olmo, per la quale sarà temporaneamente invertito il senso di marcia (il nuovo senso di marcia sarà nella direzione via della Meridiana-viale Alfieri). In viale Alfieri, all’incrocio con via dell’Olmo, sarà posto uno specchio parabolico.

In corrispondenza con le intersezioni saranno in vigore divieti di sosta.

L’inversione del senso di marcia in via dell’Olmo sarà in vigore anche durante Effetto Venezia (quindi dal 22 luglio al 9 agosto). Il Comune ha provveduto ad avvisare i residenti tramite affissione di volantini.

Sul lato opposto di viale Carducci, all’intersezione con via Curtatone e Montanara, sarà interdetto anche il varco di collegamento con il controviale nord. Pertanto i mezzi provenienti da via Galilei; non potranno svoltare a destra in viale Carducci, e i mezzi che dalla Stazione percorrono viale Carducci non potranno utilizzare il varco che normalmente consente di svoltare a destra per immettersi in via Curtatone e Montanara o nel controviale.

Anche la chiusura del varco di via Curtatone e Montanara sarà in vigore dal 22 luglio al 9 agosto (quindi anche durante Effetto Venezia).

Viale Carducci, il Comune invita i cittadini a scegliere percorsi alternativi, rimodulati tempi e fasi lavori asfaltatura