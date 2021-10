Viale Italia, catelli luminosi e lampeggianti per gli attraversamenti pedonali

Home

5 Ottobre 2021

Viale Italia. Al via il posizionamento di cartelli luminosi di attraversamento pedonale e lampeggianti

Livorno, 5 ottobre 2021

Iniziano i lavori per la posa in opera dei nuovi portali con cartello luminoso di attraversamento pedonale e lampeggianti sul viale Italia.

“Un altro passo – commenta l’assessora alla Mobilità Giovanna Cepparello – per rendere più sicura la mobilità sul nostro Viale Italia. Con questo tipo di segnaletica, abbinata al colore e al rialzo, gli attraversamenti più critici e incidentati saranno molto evidenti durante tutto l’arco della giornata.

Saranno posizionati due portali per ogni attraversamento ai seguenti attraversamenti pedonali rialzati:

1 – viale Italia incrocio via Randaccio;

2 – viale Italia scogli dell’accademia;

3 – viale Italia presso ingresso bagni Fiume.

La scelta di questi 3 attraversamenti pedonali deriva dal fatto che gli stessi sono collocati su due rettifili con carreggiata molto ampia, lungo i quali spesso le autovetture compiono manovre azzardate come sorpassi ed inversioni a U, nonostante la doppia striscia di mezzeria.

La presenza dei cartelli luminosi posti in alto al centro delle corsie di marcia servono anche da deterrente contro queste manovre, oltre che ad evidenziare ancora di più la presenza dell’attraversamento pedonale.

I lavori saranno effettuati prevedendo di intervenire su un attraversamento per volta, in quanto per alcuni giorni lo stesso sarà sprovvisto di illuminazione dedicata, ma sarà apposta la necessaria cartellonistica di cantiere, anche luminosa, ad evidenziare nelle ore notturne la presenza dell’attraversamento.

In ordine cronologico gli interventi saranno effettuati con il seguente ordine:

1. viale Italia incrocio via Randaccio: entro venerdì 8 saranno terminati i lavori (salvo impedimento per avverse condizioni meteorologiche);

2. viale Italia scogli dell’accademia: entro venerdì 15 saranno terminati i lavori; (salvo impedimento per avverse condizioni meteorologiche);

3. viale Italia presso ingresso bagni Fiume: entro venerdì 22 saranno terminati i lavori (salvo impedimento per avverse condizioni meteorologiche).

