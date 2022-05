Viale Italia, Confcommercio: “Una simile rivoluzione va discussa con le categorie”

Home

26 Maggio 2022

Livorno 26 maggio 2022

L’intervento di Federico Pieragnoli, Direttore della Confcommercio livornese che è scettico rispetto alle soluzioni prospettate per viale Italia.

“Strisce pedonali rialzate, velocità massima 30 km/h, riduzione carreggiata e autovelox”.

L’assessore Cepparello fa bene a pensare ai pericoli della strada ma i cambiamenti sono tanti e tali che avrebbero richiesto un confronto costruttivo con le categorie economiche coinvolte da questa rivoluzione della mobilità, che oltretutto a prima vista non sembra apportare grandi benefici alla fluidità del traffico”.

Federico Pieragnoli, Direttore della Confcommercio livornese, è scettico rispetto alle soluzioni prospettate per viale Italia.

“Non certo per gli intenti, e ancora non nel merito, ma stupisce come l’amministrazione non abbia sentito la necessità di chiedere un parere a chi, come i balneari, ogni giorno opera su viale Italia è accoglie qui centinaia e centinaia di persone durante la stagione estiva”.

“Spero che l’assessore voglia invitare Confcommercio a un incontro che possa chiarire anche ai titolari delle attività economiche i dettagli dell’operazione” conclude Pieragnoli.

