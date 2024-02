Home

Cronaca

Viale Italia, crolla pino su mezzi in sosta

Cronaca

27 Febbraio 2024

Viale Italia, crolla pino su mezzi in sosta

Livorno 27 febbraio 2024 – Viale Italia, crolla pino su mezzi in sosta

E’ in corso un intervento dei vigili del fuoco di Livorno in viale Italia nei pressi della Baracchina Rossa dove un grosso pino è caduto sopra alcuni mezzi in sosta.

I vigili del fuoco stanno operando per rimuovere l’albero.

Non risultano coinvolte persone

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin