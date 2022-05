Home

24 Maggio 2022

Viale Italia: “e intanto le multe fioccano, prima di eliminare i posti auto dovevano individuare una nuova area parcheggio”

Livorno 24 maggio 2022

Viale Italia: “Ed intanto le multe fioccano…Prima di eliminare i posti auto, sindaco ed assessore avrebbero dovuto individuare e realizzare una nuova area parcheggi

Sindaco ed Assessore hanno eliminato ben 70 posti auto sul Viale Italia. I tanti residenti non sanno più dove parcheggiare. Di notte, si possono lasciare le auto, invece, durante il giorno, soltanto gli scooter. Una vita regolata dall’ Amministrazione Comunale e dalle piste ciclabili dell’Assessore Cepparello. Ma il Sindaco e la sua fantasiosa “ Assessora” mancano di programmazione. Prima di dare inizio ai lavori, avrebbero dovuto realizzare nuovi parcheggi, ad esempio, nell’area dell’ex Circoscrizione 3 in Via della Bassata e riorganizzando il parcheggio accanto al Liceo Enriques. Invece no, confusione ed improvvisazione regnano sovrane”.

E’ quanto dichiara Marcella Amadio, Dirigente Nazionale di Fratelli d’Italia



