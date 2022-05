Home

Cronaca

Aree pubbliche

Viale Italia in sicurezza, Cepparello: “Partono oggi i lavori lavori del lato nord”

Aree pubbliche

9 Maggio 2022

Viale Italia in sicurezza, Cepparello: “Partono oggi i lavori lavori del lato nord”

Livorno 9 maggio 2022

L’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello per oggi, lunedì 9 maggio, l’inizio dei lavori del lato nord per la messa in sicurezza del viale Italia

Verranno realizzati gli attraversamenti pedonali rialzati partendo dall’altezza dei bagni Pancaldi per giungere fino all’incrocio di via Funaioli



CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin