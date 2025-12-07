Home

7 Dicembre 2025

Livorno 7 dicembre 2025 Viale Italia, lite per motivi sentimentali sfocia in rissa: intervengono carabinieri, polizia e ambulanze

Una lite che sembra scaturita da motivi sentimentali ha creato momenti di forte tensione nella notte tra sabato 6 e domenica 7 dicembre sul viale Italia, nei pressi della Baracchina Rossa. Intorno alla mezzanotte due uomini di origine straniera hanno iniziato a discutere animatamente all’esterno del locale, ma il confronto verbale è presto degenerato in una violenta colluttazione.

Secondo quanto ricostruito, i due sono passati rapidamente dalle parole ai pugni, attirando l’attenzione dei presenti e rendendo necessario l’intervento delle pattuglie dei carabinieri e della polizia. Nel frattempo, alla discussione si sarebbe aggiunta anche una terza persona, contribuendo ad alimentare ulteriormente la confusione.

Sul posto sono accorse le ambulanze della Svs di Ardenza e della Misericordia di Livorno, insieme al medico del 118. I soccorritori si sono presi cura di uno dei due uomini coinvolti inizialmente nella lite, mentre l’altro, all’arrivo delle forze dell’ordine, ha iniziato a dare in escandescenza, rendendo difficile l’intervento degli agenti.

Gli operatori di polizia hanno impiegato diversi minuti per riuscire a calmarlo e accompagnarlo in ospedale per gli accertamenti sanitari previsti in casi di rissa. La situazione è rientrata solo dopo l’intervento congiunto di tutte le squadre sul posto.

Le forze dell’ordine stanno ora valutando eventuali responsabilità e provvedimenti a seguito dell’episodio.