24 Maggio 2022

Viale Italia: nuovo passaggio pedonale, la soddisfazione di Gasparri che ha raccolto le firme

Livorno 24 maggio 2022 – Viale Italia, nuovo passaggio pedonale, la soddisfazione di Gasparri dopo la raccolta firme

Alla fine finalmente è arrivato il nuovo passaggio pedonale sul viale Italia davanti al polo commerciale difronte alla Terrazza Mascagni.

Da sempre molte persone hanno attraversato il viale Italia fuori dalle strisce pedonali per recarsi al polo commerciale dove ci sono una pizzeria, un bar, una gelateria ed altre attività di somministrazione.

Questa pratica è sempre stata pericolosa sia per chi attraversava la strada sia per coloro che erano alla guida. A giugno del 2020, è stata organizzata una raccolta firme tra i residenti e commercianti della zona per la realizzazione del passaggio pedonale.

Oggi finalmente sono iniziati i lavori da parte del Comune per la sua realizzazione. La soddisfazione ed i ringraziamenti di Michele Gasparri che ha organizzato la raccolta firme

