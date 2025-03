Home

Viale Italia, rifiuti sparsi nelle aiuole davanti ai giochi dei bambini

31 Marzo 2025

Livorno 31 marzo 2025 Viale Italia rifiuti sparsi nelle aiuole davanti ai giochi dei bambini

Viale Italia invaso dai rifiuti: l’inciviltà di pochi rovina la domenica di tutti

Una domenica di marzo, sole splendente, famiglie a passeggio, bambini che giocano. Uno scenario perfetto, se non fosse per l’indecente spettacolo offerto da chi non ha il minimo rispetto per la città e per gli altri. Bottiglie di plastica, cartoni della pizza, contenitori di detersivi abbandonati nelle aiuole di Viale Italia, proprio di fronte all’area giochi. E come se non bastasse, un bellissimo sacco azzurro—come il cielo, ma di cielo e bellezza ha solo il colore—giace tra le piante, colmo di chissà quali schifezze.

Chi può essere tanto incivile da trasformare uno spazio pubblico in una discarica a cielo aperto? Non si tratta di distrazione, ma di puro menefreghismo. Gesti che offendono chi ama la città, chi la vive con rispetto e chi, magari, si impegna per tenerla pulita.

Non è accettabile che pochi irresponsabili impongano il loro degrado a tutti. Se per loro gettare rifiuti ovunque è normale, per il resto della comunità non lo è. Basta tollerare l’incuria: servono più controlli e sanzioni, ma soprattutto un cambio di mentalità. Perché chi sporca non merita attenuanti, merita solo di essere chiamato con il suo vero nome: incivile.